Определились победители квалификаций в Южной и Северной Америке к The Kiev Major

Определились победители первых открытых квалификаций в Южной и Северной Америке к турниру The Kiev Major.



В закрытые отборочные в Южной Америке пробились Union Gaming, Team Unknown, MadKINGS и Vultur, а в Северной Америке — compLexity Gaming и Wheel Whreck While Whistling.



Вторые открытые квалификации пройдут 8 и 9 марта. Закрытые региональные отборочные состоятся 10-14 марта.



The Kiev Major пройдет с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд турнира составит 3 миллиона долларов.