Виталий Мутко: Матч России и Чили пройдет на «ВЭБ-Арене» или в Черкизове

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко рассказал, что товарищеский матч между сборными России и Чили пройдет или на стадионе «Локомотив», или на «ВЭБ-Арене».

- Выбираем между «Локомотивом» и стадионом ЦСКА («ВЭБ-Арена»). Не хочу пока забегать вперед, поскольку еще есть вопросы по организации, по экономике. Конечно, больше хочется «засветить» стадион ЦСКА, потому что сборная там не играла.

Ребята соберутся перед Кубком конфедераций, потренируются в Австрии, в среднегорье, Станислав Черчесов (главный тренер команды) это попросил. Оттуда они переедут и сыграют в Венгрии на большом стадионе в присутствии, надеюсь, большого количества зрителей. Потом вернутся в Россию и сыграют с командой Чили, - передает слова Мутко ТАСС.

Напомним, что в июне сборная России проведет два товарищеских матча в рамках подготовки к Кубку Конфедераций. 5 числа подопечные Станислава Черчесова сыграют в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» со сборной Венгрии. 9 июня россияне в Москве встретятся со сборной Чили.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Сборная России сыграет в группе с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.