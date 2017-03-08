Дмитрий Гунько: «Спартак-2» не снижал давление на ворота «Тюмени»

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько оценил игру команды в матче 25-го тура ФНЛ с «Тюменью» (1:1) на стадионе «Геолог».

– Мы ожидали довольно сложную игру, – приводит слова Гунько официальный сайт клуба. – И, к сожалению, опять не смогли победить в Тюмени. Но сегодня создали немало моментов для того, чтобы взять три очка. Реализация подвела. Поэтому итог – 1:1.

– До 90-й минуты вы провели всего одну замену. Были довольны теми, кто вышел в стартовом составе?

– В принципе, да. План на игру был в целом выполнен. Физическим состоянием команды я тоже удовлетворен. Моменты возникали, давление на чужие ворота не снижалось.

– «Тюмень» сильно изменилась по сравнению с первым кругом?

– Футболисты те же самые, состав стабильный, поставленная игра с понятным рисунком.

– Не опасались, что в марте здесь еще стоит настоящая зима?

– Нет, ведь сейчас не декабрь. Я играл в Тюмени и знаю все особенности местного климата.

Напомним, единственный гол «Спартака-2» забил форвард Денис Давыдов с передачи полузащитника Константина Савичева.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча