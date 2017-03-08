Дмитрий Гунько: «Спартак-2» не снижал давление на ворота «Тюмени»
Главный тренер «Спартака-2»
Дмитрий Гунько оценил игру команды в матче 25-го тура ФНЛ с «Тюменью» (1:1) на
стадионе «Геолог».
– Мы ожидали довольно сложную игру, – приводит слова Гунько официальный сайт клуба. – И, к сожалению, опять не смогли победить в Тюмени. Но сегодня создали немало моментов для того, чтобы взять три очка. Реализация подвела. Поэтому итог – 1:1.
– До 90-й минуты вы
провели всего одну замену. Были довольны теми, кто вышел в стартовом составе?
– В принципе, да. План на игру был в целом выполнен. Физическим состоянием команды я тоже удовлетворен. Моменты возникали, давление на чужие ворота не снижалось.
– «Тюмень» сильно
изменилась по сравнению с первым кругом?
– Футболисты те же самые, состав стабильный, поставленная игра с понятным рисунком.
– Не опасались, что в
марте здесь еще стоит настоящая зима?
– Нет, ведь сейчас не декабрь. Я играл в Тюмени и знаю все особенности местного климата.
Напомним, единственный гол «Спартака-2» забил форвард Денис Давыдов с передачи полузащитника Константина Савичева.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Тюмень - Спартак-2 - 1:1 (1:1)
Голы
Давыдов 27 (0:1). Мамтов 39 (1:1 - пен.).
Состав
Тюмень: Смирнов, Маслов (Шляпкин, 78), Шакуро, Гузь, Чудин, Рябокобыленко, Павленко, Кленкин, Теленков, Мамтов, Чуканов
Спартак-2: Филиппов, Щербаков, Шанбиев, Хомуха, Кутин, Савичев, Бакаев (Руденко, 89), Самсонов, Пантелеев, Федчук (Мелкадзе, 68), Давыдов
Предупреждения:
Маслов, 54; Теленков, 90 - Кутин, 56
Судья:
Сергей Куликов (Россия)
Место и дата
08 марта 13:00, Геолог, Текстовая трансляция