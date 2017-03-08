Иван Данильянц: К матчу с «МЮ» готовятся все без исключения
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о состоянии своих футболистов перед игрой с «МЮ».
- Как себя чувствуют Сослан Джанаев и Дмитрий Полоз?
- К матчу готовятся все без исключения. Какое решение примет тренерский штаб станет известно уже завтра.
- Жозе Моуринью недоволен полем.- Оно действительно не того качества, на котором привыкли играть наши гости. В Англии совсем другое дело. Завтра поле будет одинаковым для всех. Это нужно иметь в виду, - сказал Данияльнц.
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