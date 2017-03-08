Дмитрий Юшкевич: Явного фаворита в паре «Авангард» - «Ак Барс» нет

Олимпийский чемпион Дмитрий Юшкевич поделился мнением о противостоянии «Авангарда» и «Ак Барса» в серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

- Мне кажется, явного фаворита в паре «Авангард» - «Ак Барс» нет. Команды примерно равные, даже в регулярном сезоне они набрали одинаковое количество очков – 109. И по забитым-пропущенным разница невелика: пропустили по 127, а забросил на один гол больше «Авангард» – 156. При этом стиль игры, который проповедуют данные соперники, несколько отличается. Казань играет в более сдерживающий хоккей, который направлен на результат. У «Авангарда» чуть больше креативности в атаке. Но уровень защитников и в той, и в другой команде позволяет говорить, что оборота и там, и там очень даже сильная и ровная. А вот во вратарской линии у омичей небольшое преимущество. Доминик Фурх более опытен, он поиграл уже и на международном уровне. А в таких матчах опыт очень важен. Да, Эмиль Гарипов проводит неплохой сезон, своей работой доказывает, что он вратарь номер один в «Ак Барсе». Не случайно штаб Зинэтулы Билялетдинова ему доверяет и делает ставку на него. Но нехватка опыта всё-таки может сказаться, - передает слова Юшкевича официальный сайт КХЛ.



Напомним, что первые матчи серии пройдут в Омске 9 и 11 марта соответственно.