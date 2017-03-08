Игорь Гамула: Поле ростовского стадиона не идеально - это однозначно, но играть на нем можно

Старший тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал критику в адрес поля на стадионе «Олимп-2» со стороны главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

- Оно, конечно, не идеально - это однозначно, но играть на нем можно. Завтра его еще взбрызнут и будет все нормально. Конечно, у команды, в которой игроки стоят больших миллионов, немного упало настроение, но играть все равно придется. Поле одинаковое для двух команд, «Ростову» тоже нужно хорошее поле, команды совершенно в равных условиях и должен победить сильнейший. Уверен, что завтра его приведут в надлежащий вид, - приводит слова Гамулы ТАСС.

Матч между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» состоится в Ростове-на-Дону завтра на стадионе «Олимп-2». Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.

