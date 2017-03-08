Илья «Lil» Ильюк: Уровень открытых квалификаций очень расстраивает
Игрок команды Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк поделился мнением об уровне команд в открытой квалификации к The Kiev Major.
Уровень открытых квалификаций очень расстраивает. Нет ни одного микса, который хотя бы потенциально мог бы стать нормальной командой— Ilya Ilyuk (@LilJke) 7 марта 2017 г.
Virtus.pro выступит в закрытых региональных отборочных, которые пройдут с 10 по 14 марта.
The Kiev Major пройдет с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд турнира составит 3 миллиона долларов.
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