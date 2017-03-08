Илья «Lil» Ильюк: Уровень открытых квалификаций очень расстраивает

Новый ведущий Ruhub: Европу и СНГ должны были разделить с самого начала, как только появились турниры

Новый ведущий студии аналитики RuHub Владимиром «Vovapain» Толмачев в интервью CyberSport.ru рассказал о первом опыте работы на крупных турнирах, а также поделился мнением о разделении Европы и СНГ на два региона.