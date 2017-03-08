Олег Знарок: Наверное, СКА помешал долгий перерыв

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала Западной конференции против «Динамо» (2:3 ОТ).

– Хотел бы поздравить всех женщин с праздником! У нас не получилась игра. Наверное, долгий перерыв помешал. Ничего страшного не произошло.

– Что с вашим защитником Патриком Херсли?

– Микротравма.

– Все решил эпизод, когда удалился защитник Зуб. Чем это объяснить?

– Волнение, спишем на неопытность, - передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Начало – огонь! СКА проиграл парню, который хотел быть похожим на Знарка

Напомним, в первом матче серии 1/2 финала Западной конференции СКА дома уступил в овертайме московскому «Динамо» со счетом 2:3. За армейцев шайбы забросили Никита Гусев и Павел Дацюк, в составе бело-голубых хет-трик оформил Максим Карпов.

После этой игры счет в серии 1-0 в пользу команды Сергея Орешкина. Следующая встреча пройдет 10 марта в Петербурге, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию. Начало игры в 19:30.