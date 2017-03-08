Олег Знарок: Наверное, СКА помешал долгий перерыв
Главный тренер СКА Олег Знарок поделился
впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала Западной конференции против «Динамо»
(2:3 ОТ).
– Хотел бы поздравить всех женщин с праздником! У нас не получилась игра. Наверное, долгий перерыв помешал. Ничего страшного не произошло.
– Что с вашим защитником Патриком Херсли?
– Микротравма.
– Все решил эпизод, когда удалился защитник Зуб. Чем это объяснить?
– Волнение, спишем на неопытность, - передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Начало – огонь! СКА проиграл парню, который хотел быть похожим на Знарка
Напомним, в первом матче серии 1/2 финала Западной конференции СКА дома уступил в овертайме московскому «Динамо» со счетом 2:3. За армейцев шайбы забросили Никита Гусев и Павел Дацюк, в составе бело-голубых хет-трик оформил Максим Карпов.
После этой игры счет в серии 1-0 в пользу команды Сергея Орешкина. Следующая встреча пройдет 10 марта в Петербурге, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию. Начало игры в 19:30.
Матч
СКА - Динамо - 2:3 О.Т. (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
Голы:
Карпов (Терещенко, Миронов), 5:27 (0:1). Гусев (Дадонов, Шипачёв), 23:22 (1:1). Карпов (Никулин, Терещенко), 34:39 (1:2). Дацюк (Чудинов, Широков), 53:33 (2:2 - бол.). Карпов (Никулин, Хиетанен), 77:49 (2:3 - бол.).
Место и дата
08 марта 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция