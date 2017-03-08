Сергей Орешкин: Реакция на незасчитанную шайбу? Без комментариев. Про судей вообще не разговариваем

Главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин поделился впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала Западной конференции против СКА (3:2 ОТ).

– Игра тяжелая, напряженная. Старались все выполнять, проявили характер – вроде бы все.

– Вы эмоционально отреагировали на незасчитанную шайбу.

– Без комментариев. Про судей вообще не разговариваем, - передает слова Орешкина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, в первом матче серии 1/2 финала Западной конференции СКА дома уступил в овертайме московскому «Динамо» со счетом 2:3. За армейцев шайбы забросили Никита Гусев и Павел Дацюк, в составе бело-голубых хет-трик оформил Максим Карпов.

После этой игры счет в серии 1-0 в пользу команды Сергея Орешкина. Следующая встреча пройдет 10 марта в Петербурге, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию. Начало игры в 19:30.