Александр Барабанов: В овертайме СКА заработал ненужное удаление и пропустил гол
Нападающий СКА Александр Барабанов поделился
впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала Западной конференции против «Динамо»
(2:3 ОТ).
- В овертайме «Динамо» перестроилось?
- Нет, просто мы пару раз не вывели шайбу, заработали ненужное удаление и пропустили гол.
- Потребовалось много времени, чтобы забить первую шайбу. С чем это связано?
- Просто не шла шайба в ворота.
- Есть рецепт как бороться с такой вязкой игрой?
- «Динамо» дает играть в своей зоне, надо создавать больше моментов у их ворот, делать помеху вратарю.
- Первое поражение в плей-офф. Какие сейчас эмоции?
- Да нормально все, просто надо перестроиться и проявить характер, - передает слова Барабанова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Начало – огонь! СКА проиграл парню, который хотел быть похожим на Знарка
Напомним, в первом матче серии 1/2 финала Западной конференции СКА дома уступил в овертайме московскому «Динамо» со счетом 2:3. За армейцев шайбы забросили Никита Гусев и Павел Дацюк, в составе бело-голубых хет-трик оформил Максим Карпов.
После этой игры счет в серии 1-0 в пользу команды Сергея Орешкина. Следующая встреча пройдет 10 марта в Петербурге, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию. Начало игры в 19:30.
Матч
СКА - Динамо - 2:3 О.Т. (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
Голы:
Карпов (Терещенко, Миронов), 5:27 (0:1). Гусев (Дадонов, Шипачёв), 23:22 (1:1). Карпов (Никулин, Терещенко), 34:39 (1:2). Дацюк (Чудинов, Широков), 53:33 (2:2 - бол.). Карпов (Никулин, Хиетанен), 77:49 (2:3 - бол.).
Место и дата
08 марта 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция