Александр Барабанов: В овертайме СКА заработал ненужное удаление и пропустил гол

Нападающий СКА Александр Барабанов поделился впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала Западной конференции против «Динамо» (2:3 ОТ).

- В овертайме «Динамо» перестроилось?

- Нет, просто мы пару раз не вывели шайбу, заработали ненужное удаление и пропустили гол.

- Потребовалось много времени, чтобы забить первую шайбу. С чем это связано?

- Просто не шла шайба в ворота.



- Есть рецепт как бороться с такой вязкой игрой?

- «Динамо» дает играть в своей зоне, надо создавать больше моментов у их ворот, делать помеху вратарю.



- Первое поражение в плей-офф. Какие сейчас эмоции?

- Да нормально все, просто надо перестроиться и проявить характер, - передает слова Барабанова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, в первом матче серии 1/2 финала Западной конференции СКА дома уступил в овертайме московскому «Динамо» со счетом 2:3. За армейцев шайбы забросили Никита Гусев и Павел Дацюк, в составе бело-голубых хет-трик оформил Максим Карпов.

После этой игры счет в серии 1-0 в пользу команды Сергея Орешкина. Следующая встреча пройдет 10 марта в Петербурге, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию. Начало игры в 19:30.