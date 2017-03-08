Яков Рылов: Так и думал, что гол в ворота СКА не засчитают, мы же в Питере играем

Защитник «Динамо» Яков Рылов поделился впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала Западной конференции против СКА (3:2 ОТ).

- Серия будет тяжелая. Следующие игры будут такие же, а сегодняшняя показала, что мы можем биться с любым соперником.

Начало - огонь! СКА проиграл парню, который хотел быть похожим на Знарка

- Расскажите о вашем голе в овертайме, который не был засчитан.

- По правилам, которые сейчас есть в КХЛ - это чистый гол. Игроки СКА сдвигали ворота, а не мы. Это я судьям и сказал. Чистый гол, это даже не обсуждается.

- Разговаривали с Алексеем Цветковым, который в борьбе с Чудиновым сдвинул ворота?

- Мне кажется, что ворота были сдвинуты с другого края. Не буду называть фамилию, но я видел кто это сделал. Повторюсь, это чистый гол.

- Эмоции не поубавились после того, как вы уже стали праздновать этот гол?

- Честно говоря, я думал, что гол не засчитают, потому что мы в Питере же играем, - передает слова Рылова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в первом матче серии 1/2 финала Западной конференции СКА дома уступил в овертайме московскому «Динамо» со счетом 2:3. За армейцев шайбы забросили Никита Гусев и Павел Дацюк, в составе бело-голубых хет-трик оформил Максим Карпов.

После этой игры счет в серии 1-0 в пользу команды Сергея Орешкина. Следующая встреча пройдет 10 марта в Петербурге, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию. Начало игры в 19:30.