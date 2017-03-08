Иван Скобрев: Игра между СКА и «Динамо» получилась почти честной

Тренер по физподготовке «Динамо» Иван Скобрев поделился впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала Западной конференции против СКА (3:2 ОТ).

– Меня с «Динамо» и Петербургом связывают очень теплые отношения, поэтому хотелось честной игры. На мой взгляд, она почти такой получилась. Здорово, что наша команда оказалась отчасти сильнее. Мы между собой шутим, что в овертайме выиграли со счетом 4:2, давайте так будет и в серии.



– Почти честная игра – это вы о незасчитанном голе?

– Это мы между собой так шутим. Сами додумайтесь, над чем.

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– Почти весь третий период играли в меньшинстве.

– Это на усмотрение судей. На мой взгляд, мы выстояли, были сильнее. Пропустили ненужный гол в меньшинстве, но там передача перехватывалась. Мы разговаривали с Марчи (Мартиньшем Карсумсом – Прим.ред.), он сам переживает: хотел сыграть техничнее, но получился гол. Ничего страшного, у нас отличная команда, включая оборону и нападение. Будем работать дальше.



– Вы короли овертаймов в этом плей-офф.

– Это наш конек. Мы готовимся к тому, что может быть один или два овертайма. По-хорошему надо свои моменты реализовывать. Ребята готовы к тому, чтобы это делать.

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– Придала победа уверенности?

– Мне нет (смеется). Надеюсь, придала тем ребятам, которые крутят велосипед, разминаются, делают массаж. Моя работа на этом закончена. Сейчас ребята настраиваются на следующую игру, и завтра буду делать все возможное, чтобы придать уверенность. На мой взгляд, мы получили дополнительные эмоции, которые сами пытались погасить в раздевалке, потому что впереди нас ждут непростые игры против СКА – сильнейшим клубом России. Надеюсь, достойно проведем эти матчи.



– Команда к этим непростым играм отлично готова физически?

– Она будет отлично готова, когда мы возьмем Кубок Гагарина. Сейчас готовимся сделать все необходимое для этого.



– Хоккеисты говорят, что плей-офф – это другой вид спорта. Вы прочувствовали это на себе?

– Слушайте, хоккей для меня – вообще другой вид спорта (смеется). У меня тряслись руки, ждал время, когда мы приедем сюда. Игра непростая, не со всем я был согласен во время матча, но в итоге победа наша. Мы стараемся максимально погасить эмоции, тут собирается полная арена. Хочу отдельно поблагодарить руководство СКА. В Петербурге хоккей – это шоу, праздник, сюда приезжать – одно удовольствие. Здесь моя семья, семьи других игроков.



Конечно, плей-офф – это другая история. Каждая игра – это боль, неприятно. В своей карьере я не мог поверить, что человек может выйти играть со сломанной рукой, ногой. Игрок получает удар, играет еще два периода, а потом МРТ показывает перелом – такое возможно. Хоккеисты – настоящие воины. Спасибо, что они терпят: и наши игроки, и ваши, - передает слова Скобрева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в первом матче серии 1/2 финала Западной конференции СКА дома уступил в овертайме московскому «Динамо» со счетом 2:3. За армейцев шайбы забросили Никита Гусев и Павел Дацюк, в составе бело-голубых хет-трик оформил Максим Карпов.

После этой игры счет в серии 1-0 в пользу команды Сергея Орешкина. Следующая встреча пройдет 10 марта в Петербурге, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию. Начало игры в 19:30.