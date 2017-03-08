Владислав Радимов: Подавать протест на судейство? Кому? Для кого? Вы прекрасно знаете ситуацию с этим в России

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча 25-го тура ФНЛ против «Нефтехимика» (0:1).

– Будете ли подавать протест на судейство?

– Кому? Для кого? Не поставил пенальти – все видели, что нарушение там было. Вы сами прекрасно знаете ситуацию с судейством в нашей стране. Но играли мы, повторюсь, хорошо, доминировали весь матч и создали достаточное количество голевых моментов. Но раз мы не забиваем, значит, нужно создавать в два раза больше. Мы понимаем, что нужно добиваться результата.

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– Кирилл Погребняк не вышел в стартовом составе. Почему?

– Я посчитал, что на сегодняшний день Станислав Крапухин выглядит сильнее. Это воспитанник нашей Академии, молодой парень, ему надо давать игровое время. Но будет и Погребняк выходить в стартовом составе.

– Вопрос про Константина Зырянова. О чем его просили, когда выпускали на поле?

– Оставалось играть 12 минут. Нужны были футболисты, которые более тонко играют в атаке, поэтому Зырянов и вышел, – приводит слова Радимова официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Нефтехимик» обыграл «Зенит-2» со счетом 1:0, единственный гол в ворота сине-бело-голубых на 72-й минуте забил Марат Ситдиков. Эта победа стала для нижнекамцев первой с 17 августа 2016 года – тогда команда оказались сильнее «Кубани» (1:0).

Петербуржцы идут на двенадцатом месте в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. «Нефтехимик» с 19 очками поднялся с двадцатого места на одну позицию.

Следующий матч «Зенит-2» проведет 12 марта на выезде против «Волгаря», «Нефтехимик» в этот же день встретится с «Мордовией».