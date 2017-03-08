Владислав Радимов: Подавать протест на судейство? Кому? Для кого? Вы прекрасно знаете ситуацию с этим в России
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тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча 25-го тура
ФНЛ против «Нефтехимика» (0:1).
– Будете ли подавать протест на судейство?
– Кому? Для кого? Не поставил пенальти – все видели, что нарушение там было. Вы сами прекрасно знаете ситуацию с судейством в нашей стране. Но играли мы, повторюсь, хорошо, доминировали весь матч и создали достаточное количество голевых моментов. Но раз мы не забиваем, значит, нужно создавать в два раза больше. Мы понимаем, что нужно добиваться результата.
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Кирилл Погребняк не вышел в стартовом составе. Почему?
– Я посчитал, что на сегодняшний день Станислав Крапухин выглядит сильнее. Это воспитанник нашей Академии, молодой парень, ему надо давать игровое время. Но будет и Погребняк выходить в стартовом составе.
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Вопрос про Константина Зырянова. О чем его просили, когда выпускали на поле?
– Оставалось играть 12 минут. Нужны были футболисты, которые более тонко играют в атаке, поэтому Зырянов и вышел, – приводит слова Радимова официальный сайт «Зенита».
Напомним, «Нефтехимик» обыграл «Зенит-2» со счетом
1:0, единственный гол в ворота сине-бело-голубых на 72-й минуте забил
Марат Ситдиков. Эта победа стала для нижнекамцев первой с 17 августа 2016 года –
тогда команда оказались сильнее «Кубани» (1:0).
Петербуржцы
идут на двенадцатом месте в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. «Нефтехимик»
с 19 очками поднялся с двадцатого места на одну позицию.
Следующий матч «Зенит-2» проведет 12 марта на выезде против «Волгаря», «Нефтехимик» в этот же день встретится с «Мордовией».
Матч
Нефтехимик - Зенит-2 - 1:0 (0:0)
Голы
Ситдиков 72 (1:0).
Состав
Нефтехимик: Книга, Сорокин, Тараканов, Сурков, Ситдиков (Корнилов, 82), Петролай, Маляка, Бойчук (Гелоян, 62), Давлатов, Бабырь (Морозов, 83), Галиакберов (Кортава, 68)
Зенит-2: Бабурин, Зуев, Каккоев (Проничев, 81), Чернов, Мустафин (Зырянов, 76), Евсеев, Батютин, Ящук (Сиротов, 73), Бавин, Исаев, Крапухин (Погребняк, 62)
Предупреждения:
Петролай, 29; Книга, 90 - Погребняк, 78; Бабурин, 85
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
08 марта 14:00, Нефтехимик, Текстовая трансляция