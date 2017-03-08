Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тюмень1 : 1Спартак-2
Футбол  Динамо0 : 0Спартак-Нальчик
Хоккей  ЦСКА1 : 0Локомотив
Футбол  Нефтехимик1 : 0Зенит-2
Хоккей  СКА0 : 1Динамо Москва
Футбол  Барселона- : -ПСЖ
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Никита Симонян: Играть надо на любом поле, а Моуринью есть Моуринью…

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал критику в адрес поля на стадионе «Олимп-2» со стороны главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

- Играть надо на любом поле, а Моуринью есть Моуринью… Но «Манчестер Юнайтед» сможет показать свой класс и на таком поле. «Бавария» на нем играла, «Томь» на днях тоже. Кто знает, может, и у «Ростова» шансы есть в игре с англичанами. «Баварию» ведь обыграли, сенсацию сотворили. Думаю, что «Ростов» может сыграть достойно и с «Манчестером». Даже если не удастся ростовчанам добиться положительного результата, все равно важно провести эти встречи именно таким образом, - передает слова Симоняна «Р-Спорт».

Матч между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» состоится в Ростове-на-Дону в четверг на стадионе «Олимп-2».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Футбольная столица России переедет на юг? Превью Цыбанева к матчам Лиги ЕвропыФутбольная столица России переедет на юг? Превью Цыбанева к матчам Лиги ЕвропыОбозреватель «Советского спорта» – о предстоящих матчах Лиги Европы.Игорь Гамула: Поле ростовского стадиона не идеально - это однозначно, но играть на нем можноСтарший тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал критику в адрес поля на стадионе «Олимп-2» со стороны главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.Иван Данильянц: Завтра поле будет одинаковым для всехГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился впечатлениями от поля.Иван Данильянц: К матчу с «МЮ» готовятся все без исключенияГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о состоянии своих футболистов перед игрой с «МЮ».Моуринью и Ибрагимович раздали автографы после тренировки «МЮ»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Муоринью и нападающий англичан Златан Ибрагимович раздали автографы сразу после тренировки своей команды в Ростове-на-Дону.«Манчестер Юнайтед» проводит тренировку на «Олимпе-2» (видео)Футболисты английского клуба приехали на ростовский стадион и начали предыгровое занятие.Дэйли Блинд: Нужно забить «Ростову» уже в первой игреЗащитник «МЮ» Дэйли Блинд поделился ожиданиями от матча с «Ростовом».Дэйли Блинд: «Ростов» в прекрасной формеЗащитник «МЮ» Дэйли Блинд поделился ожиданиями от матча с «Ростовом».Никита Симонян: Чили, и Венгрия – это команды высокого уровняВице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал соперников сборной России по товарищеским матчам в июне.Маркус Рэшфорд: Мы - это «Манчестер Юнайтед», и у нас всегда будут шансы выиграть турнирВ преддверии матчей с «Ростовом» в 1/8 финала Лиги Европы форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд выразил уверенность, что его команда может выиграть турнир.Нападающий «Сельты» Гуидетти: «Краснодар» выбил из ЛЕ «Фенербахче», это говорит о многомНападающий «Сельты» Джон Гуидетти поделился ожиданиями в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы с «Краснодаром».Жозе Моуринью: Полоз и Бухаров – техничные игрокиГлавный тренер «МЮ» Жозе Моуринью отметил игроков «Ростова», с которым завтра его команда сыграет в рамках Лиги Европы.Жозе Моуринью: Не понимаю, как можно играть на поле ростовского стадионаЖозе Моуринью: Не понимаю, как можно играть на поле ростовского стадионаГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от первого матча 1/8 Лиги Европы с «Ростовом».Илья Жигулев: «Сельта» серьезно настроится на матч с намиПолузащитник «Краснодара» Илья Жигулев в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой» поделился своими ожиданиями.Болельщики «Ростова» будут выдавать англичанам пледы на стадионеБолельщики «Ростова» на домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» хотят показать гостеприимное отношение к болельщикам английского клуба и провести акцию Gentlefan.8 марта, потери «Спартака» и ажиотаж в Ростове. Пока вы спали (видео)8 марта, потери «Спартака» и ажиотаж в Ростове. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.«Краснодар» просит болельщиков покупать билеты на матч с «Сельтой» только в кассах«Краснодар» на официальном сайте обратился к болельщикам команды. Клуб просит покупать билеты на матч 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты» только в кассах.Кристиан Рамирес: Русские сборы – это что-то!Кристиан Рамирес: Русские сборы – это что-то!В преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы эквадорский защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес дал интервью «Советскому спорту».«Манчестер Юнайтед» нацелился на Левандовски«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Баварии» Роберту Левандовски, сообщает The Independent.Моуринью раздавал автографы, Ибра спрятался. Как Ростов встретил «МЮ» (видео)Моуринью раздавал автографы, Ибра спрятался. Как Ростов встретил «МЮ» (видео)Корреспонденты «Советского спорта» встретил английскую команду в южной столице.
Главные новости
Футбол
Анатолий Бышовец: РФС справился с задачей подготовки к Кубку конфедераций
Футбол
Никита Симонян: Играть надо на любом поле, а Моуринью есть Моуринью…
Футбол
Игорь Гамула: Поле ростовского стадиона не идеально - это однозначно, но играть на нем можно
Футбол
Виталий Мутко: Матч России и Чили пройдет на «ВЭБ-Арене» или в Черкизове
Футбол
«Нефтехимик» обыграл «Зенит-2», одержав первую победу с августа
Футбол
Аллегри требует новый контракт у руководства «Ювентуса» на улучшенных условиях
Футбол
«Кайрат» обыграл «Актобе» в первом матче сезона, Аршавин отыграл тайм
Футбол
Китайские клубы интересуются Каборе
Футбол
Конте близок к продлению контракта с «Челси»
Футбол
Дэйли Блинд: «Ростов» в прекрасной форме
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Никита Симонян
Никита Симонянвсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости