Никита Симонян: Играть надо на любом поле, а Моуринью есть Моуринью…

Вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал критику в адрес поля на стадионе «Олимп-2» со стороны главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

- Играть надо на любом поле, а Моуринью есть Моуринью… Но «Манчестер Юнайтед» сможет показать свой класс и на таком поле. «Бавария» на нем играла, «Томь» на днях тоже. Кто знает, может, и у «Ростова» шансы есть в игре с англичанами. «Баварию» ведь обыграли, сенсацию сотворили. Думаю, что «Ростов» может сыграть достойно и с «Манчестером». Даже если не удастся ростовчанам добиться положительного результата, все равно важно провести эти встречи именно таким образом, - передает слова Симоняна «Р-Спорт».

Матч между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» состоится в Ростове-на-Дону в четверг на стадионе «Олимп-2».