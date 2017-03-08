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Анатолий Бышовец: РФС справился с задачей подготовки к Кубку конфедераций

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что РФС справился с задачей подготовки к Кубку конфедераций.

- РФС справился с задачей подготовки к Кубку конфедераций и подбора соперников. Этих четырех контрольных матчей достаточно для того, чтобы решить главные вопросы выбора кандидатов в команду и (определение) основного состава. Матчи с командами Бельгии и Кот-д'Ивуара дадут достаточно информации по вопросам определения тактики и текущих задач. По срокам и по времени очень удачные даты игр с Венгрией и Чили. Команда Венгрии оставила хорошее впечатление на чемпионате Европы-2016, - приводит слова Бышовца «Р-Спорт».

Напомним, что в марте сборная России проведет два товарищеских матча. 24-го числа команда Станислава Черчесова сыграет с Кот-д'Ивуаром в Краснодаре, а 28-го - со сборной Бельгии в Сочи. В июне сборная России проведет два товарищеских матча в рамках подготовки к Кубку Конфедераций. 5 числа подопечные Станислава Черчесова сыграют в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» со сборной Венгрии. 9 июня россияне в Москве встретятся со сборной Чили.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. В группе A Кубка конфедераций сборная России сыграет с португальцами, новозеландцами и мексиканцами. Группу B составили команды Чили, Австралии, Германии и Камеруна.

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