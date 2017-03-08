Миха Мевля: Постараемся сделать все возможное, чтобы остановить Ибрагимовича

Игорь Гамула: Поле ростовского стадиона не идеально - это однозначно, но играть на нем можно

Старший тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал критику в адрес поля на стадионе «Олимп-2» со стороны главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.