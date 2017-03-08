Миха Мевля: Постараемся сделать все возможное, чтобы остановить Ибрагимовича
Защитник «Ростова»
Миха Мевля поделился ожиданиями матча Лиги Европы с «МЮ».
- Ваша защитная линия сумела осенью
нейтрализовать Левандовски. Как будете бороться с Ибрагимовичем?
- У нас тут в этом сезоне парад топ-форвардов - Левандовски, Торрес, теперь Ибрагимович. Постараемся сделать все возможное, чтобы его остановить. Но мы сильны командой, а не только защитой, - сказал Мевля.
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