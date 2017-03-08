Андрей Тихонов: Мы бились головой о стену, но не смогли ее пробить

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов подвел итоги матча 25-го тура первенства ФНЛ против «Луч-Энергии» (0:0).

— Команда не сыграла в то, что мы хотели сыграть. В этом заслуга «Луча», который хорошо оборонялся всей командой. В таких матчах все решает первый гол, но мы имели моменты, могли забить, но увы… Во втором тайме много атаковали, но сами понимаете, что когда десять человек обороняется против вас – забить очень тяжело. Это первая официальная игра, отсюда, наверное, какая-то нервозность, давление на игроков, ребята в какой-то мере не справились, но они старались, они молодцы, бились головой о стену, но не смогли ее пробить, - передает слова Тихонова пресс-служба «Енисея».

«Енисей» после этой встречи набрал 38 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ. У «Луч-Энергии» в активе 33 очка и восьмое место.