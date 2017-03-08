Андрей Тихонов: Мы бились головой о стену, но не смогли ее пробить
Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов подвел итоги матча 25-го тура первенства ФНЛ против «Луч-Энергии» (0:0).
— Команда не сыграла в то, что мы хотели сыграть. В этом заслуга «Луча», который хорошо оборонялся всей командой. В таких матчах все решает первый гол, но мы имели моменты, могли забить, но увы… Во втором тайме много атаковали, но сами понимаете, что когда десять человек обороняется против вас – забить очень тяжело. Это первая официальная игра, отсюда, наверное, какая-то нервозность, давление на игроков, ребята в какой-то мере не справились, но они старались, они молодцы, бились головой о стену, но не смогли ее пробить, - передает слова Тихонова пресс-служба «Енисея».
«Енисей» после этой встречи набрал 38 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ. У «Луч-Энергии» в активе 33 очка и восьмое место.
Матч
Енисей - Луч-Энергия - 0:0
Состав
Енисей: Опарин, Кичин, Чернов, Чичерин, Иванов (Харитонов, 62), Алиев, Ланин, Камеш, Семакин, Козлов (Самодин, 79), Саркисов (Малоян, 60)
Луч-Энергия: Гаврилов, Насадюк, Пискунов, Грицаенко, Попов, Коломыц, Пономаренко, Килин (Минич, 81), Машнев, Гордиенко (Носов, 70 Белоногов, 90), Столбовой (Джигкаев, 87)
Предупреждения:
Кичин, 22; Ланин, 27 - Насадюк, 42; Грицаенко, 67; Машнев, 84; Минич, 84
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
08 марта 11:00, Футбол-арена Енисей, Онлайн-трансляция