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Мертл покинет «Салават Юлаев»

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Форвард Томаш Мертл не будет продолжать играть за «Салават Юлаев», сообщает «БИЗНЕС Online».

30-летний чешский нападающий перешел в уфимский клуб из «Медвешчака» в конце 2016 года.

За десять матчей регулярного чемпионата в составе «Салавата Юлаева» Мертл набрал 5 (4+1) очков при показателе полезности «–2» и десяти минутах штрафа. А в пяти играх плей-офф форвард не отметился результативными действиями.

Отметим, что Мертл провел два сезона в КХЛ. За это время он сыграл в 113 матчах и набрал 51 (22+29) очко при показателе полезности «–18» и 84 минутах штрафа.

Ранее Мертл играл в Чехии за «Ческе Будеевице» и «Градец Кралове».

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