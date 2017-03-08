Мигель Надаль: «Барселона» может сыграть по схеме 2-6-2

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Мигель Надаль о тактике «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Ни в коем случае не надо сразу бросаться вперед шашки наголо, - сказал SOFOOT.com бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Мигель Надаль. - Тактика, думаю, должна быть такая: надо создавать коридоры на флангах, искать разрывы в защите, чтобы туда мог врываться Месси. Наверное, надо играть в три защитника, чтобы увеличить число полузащитников и захватить центр поля. «Барса» умеет играть даже в два защитника, с активными краями и с Месси в роли свободного художника. Такая тактика позволит прессинговать очень высоко».

На вопрос, может ли «Барселона» сыграть по схеме 2-6-2, Ноймар ответил утвердительно: «Да, в Суаресом на острие и Неймаром на фланге. А Месси надо дать карт бланш. Бускетс отойдет ближе к обороне, и вся игра должна идти через Месси (…) Луис Энрике (тренер «Барселоны» - прим. ред.) понимает, что забить четыре гола будет крайне сложно. Задача забить в первом тайме хотя бы два гола и не пропустить. Тогда второй тайм будет сумасшедшим. Если и есть в Испании команда, которая может выбраться из такой критической ситуации, это только «Барса».

