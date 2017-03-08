Майк Бэбкок: Воспоминания о работе в «Детройте» останутся со мной до конца

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок поделился воспоминаниями от работы в «Детройте.

- Никто не понимает, насколько сложно попадать в плей-офф на протяжении 25 лет подряд. Чтобы это понимать, надо физически пройти через это с командой. Когда определенное поколение опытных игроков постепенно заканчивает карьеры, невозможно сразу же безболезненно их заменить. Вы не можете просто взять молодых хоккеистов и выдать результат в этом же сезоне.

Что я вынес из работы главным тренером «Детройта? Этой пресс-конференции явно не хватит, чтобы отметить все эти моменты. Я прекрасно помню встречи с игроками клуба, менеджментом. Эти воспоминания останутся со мной до конца. Мне посчастливилось поработать со Стивом Айзерманом, Крисом Челиосом, Домиником Гашеком. Список можно продолжать и продолжать. В организации было столько прекрасных хоккеистов, что сложно кого-то выделить особенно, - передает слова Бэбкока nhl.com/ru.

Напомним, что в текущем регулярном чемпионате «Торонто», набрав 72 очка после 65 встреч, занимает девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Детройта» 61 балл после 64 матчей и 16 место на «Западе».