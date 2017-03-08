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Карло Анчелотти: Хочу сыграть с «Реалом» в финале Лиги чемпионов

Источник:  ASКомментарии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти признался, что не хотел бы встретиться с «Реалом» в ¼ финала Лиги чемпионов.

«Нет, я не хочу «Реал» в четвертьфинале. С «Реалом» я бы хотел сыграть в финале в Кардиффе», – приводит AS слова Анчелотти.

Напомним, «Бавария» и «Реал» стали первыми четвертьфиналистами Лиги чемпионов.

Чемпионы Германии в двух матчах с одинаковым счетом 5:1 разгромили «Арсенал», а действующие победители Лиги чемпионов также с одинаковым счетом 3:1 дважды победили «Наполи».

Жеребьевка ¼ финала пройдет 17 марта.

Добавим, что Анчелотти тренировал «Реал» с 2013 по 2015 годы.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Бавария»

Матч

Арсенал - Бавария - 1:5 (1:0)

Голы

Уолкотт 20 (1:0). Левандовски 54 (1:1 - пен.). Роббен 67 (1:2). Коста 77 (1:3). Видаль 82 (1:4). Видаль 86 (1:5).

Состав

Арсенал: Оспина, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Окслейд-Чемберлен, Рэмзи (Коклен, 71), Джака, Жиру (Озил, 71), Санчес (Перес, 71), Уолкотт

Бавария: Нойер, Алаба, Рафинья, Мартинес, Хуммельс, Рибери (Саншеш, 80), Алькантара (Киммих, 80), Алонсо, Роббен (Коста, 70), Видаль, Левандовски

Предупреждения:

Уолкотт, 39; Окслейд-Чемберлен, 60; Джака, 79 - Алаба, 39; Мартинес, 44

Удаления:

Косьельни, 53 - нет

Судья:

Анастасиос Сидиропулос (Греция)

Место и дата

07 марта 22:45, Эмирэйтс, Текстовая трансляция

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