Карло Анчелотти: Хочу сыграть с «Реалом» в финале Лиги чемпионов
Главный тренер «Баварии»
Карло Анчелотти признался, что не хотел бы встретиться с «Реалом» в ¼ финала
Лиги чемпионов.
«Нет, я не хочу «Реал» в четвертьфинале. С «Реалом» я бы хотел сыграть в финале в Кардиффе», – приводит AS слова Анчелотти.
Напомним, «Бавария» и «Реал» стали первыми четвертьфиналистами Лиги чемпионов.
Чемпионы Германии в двух матчах с одинаковым счетом 5:1 разгромили «Арсенал», а действующие победители Лиги чемпионов также с одинаковым счетом 3:1 дважды победили «Наполи».
Жеребьевка ¼ финала пройдет 17 марта.
Добавим, что Анчелотти тренировал «Реал» с 2013 по 2015 годы.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Бавария»
Матч
Голы
Уолкотт 20 (1:0). Левандовски 54 (1:1 - пен.). Роббен 67 (1:2). Коста 77 (1:3). Видаль 82 (1:4). Видаль 86 (1:5).
Состав
Арсенал: Оспина, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Окслейд-Чемберлен, Рэмзи (Коклен, 71), Джака, Жиру (Озил, 71), Санчес (Перес, 71), Уолкотт
Бавария: Нойер, Алаба, Рафинья, Мартинес, Хуммельс, Рибери (Саншеш, 80), Алькантара (Киммих, 80), Алонсо, Роббен (Коста, 70), Видаль, Левандовски
Предупреждения:
Уолкотт, 39; Окслейд-Чемберлен, 60; Джака, 79 - Алаба, 39; Мартинес, 44
Удаления:
Косьельни, 53 - нет
Судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Место и дата
07 марта 22:45, Эмирэйтс, Текстовая трансляция