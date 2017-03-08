Кафу: Мне кажется, на Кубке Конфедераций нас ждет финал Германия – Россия

Чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу поделился мнением о шансах сборной России на Кубке Конфедераций – 2017.

- По опыту Бразилии могу сказать, что Кубок конфедераций является серьезным тестом перед чемпионатом мира. Это возможность наиграть состав, настроить футболистов, а победа в этом турнире внушает веру в возможности команды. Конечно, у России есть все шансы как у хозяев. Мне кажется, нас ждет финал Германия – Россия, - приводит слова Кафу официальный сайт ФИФА.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. В группе A сборная России сыграет с португальцами, новозеландцами и мексиканцами. Группу B составили команды Чили, Австралии, Германии и Камеруна. Группу B составили команды Чили, Австралии, Германии и Камеруна.