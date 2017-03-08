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Раймон Доменек: «Барса» - это только тень от той команды, которая недавно гремела в Европе

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  L'EquipeКомментарии

Бывший тренер сборной Франции считает, что шансов у «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» нет.

«Главный вопрос: способен ли Месси совершить подвиг и сделать так, чтобы «Барса» добилась нужного счета? Ответ очевиден: нет,  - пишет в своей колонке в газете L’Equipe бывший тренер сборной Франции Раймон Доменек. - Потому что футбол – это коллективная игра, в одиночку матч не выиграть. «Барса» - это только тень от той команды, которая недавно гремела в Европе. Оборона ее не соответствует команде мирового уровня, хотя это никогда не было сильной стороной клуба. Козырь «Барсы» недавних славных времен - это фантастическое трио полузащитников: Инъеста, Бускетс и Хави. Но первый сегодня мало напоминает самого себя, второго научились нейтрализовать соперники, прессингуя уже на чужой половине поля, отрезая его от нападающих. А Хави так и не нашлось равноценной замены.

Нынешней «Барсе» опасна любая атака соперника, у нее трудности с отбором мяча и с его контролем. У всех в памяти, как Месси постоянно оставлял в дураках Боатенга в знаменитом полуфинале Лиги чемпионов против «Баварии» в 2015-м (3:0, 6 мая – прим. ред.). Но сейчас мы все помним, как в первом матче Кимпембе напрочь нейтрализовал Месси. И не думаю, что в ответном  что-то может волшебным образом кардинально измениться. Правый край, откуда атакует Месси, будет, как и в парижском матче, заблокирован, он снова вынужден будет смещаться центр, в эту толкучку, и там искать какие-то спасительные решения. У Месси уже не та энергия, ему уже не двадцать лет. Он долго думает, не так быстр и не так ловок в обводке. Он все так же рассчитывает на штрафные удары, хотя Неймар в этом посильнее. Играет только эпизодами. Способен ли такой Месси встряхнуть команду, чтобы она забила четыре гола? Сомневаюсь». 

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