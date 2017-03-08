Артуро Видаль: Надеюсь встретиться с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов
Полузащитник «Баварии»
Артуро Видаль высказался о возможной встрече с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.
«Ювентус» – очень сильная команда. В матче с «Порту» они показали, что хотят выиграть Лигу чемпионов, и они, без сомнения, будут в четвертьфинале. Надеюсь встретиться с «Ювентусом» в финале», – сказал Видаль в интервью Premium Sport.
Напомним, накануне в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Видаль сделал дубль в ворота «Арсенала», а «Бавария» во второй раз разгромила «канониров» со счетом 5:1.
«Ювентус» в первом матче победил «Порту» в гостях (2:0). Ответная игра пройдет 14 марта на «Ювентус Стэдиум» в Турине.
Добавим, что Видаль играл в «Ювентусе» в 2011-2015 годах.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Бавария»
Матч
Голы
Уолкотт 20 (1:0). Левандовски 54 (1:1 - пен.). Роббен 67 (1:2). Коста 77 (1:3). Видаль 82 (1:4). Видаль 86 (1:5).
Состав
Арсенал: Оспина, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Окслейд-Чемберлен, Рэмзи (Коклен, 71), Джака, Жиру (Озил, 71), Санчес (Перес, 71), Уолкотт
Бавария: Нойер, Алаба, Рафинья, Мартинес, Хуммельс, Рибери (Саншеш, 80), Алькантара (Киммих, 80), Алонсо, Роббен (Коста, 70), Видаль, Левандовски
Предупреждения:
Уолкотт, 39; Окслейд-Чемберлен, 60; Джака, 79 - Алаба, 39; Мартинес, 44
Удаления:
Косьельни, 53 - нет
Судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Место и дата
07 марта 22:45, Эмирэйтс, Текстовая трансляция