Артуро Видаль: Надеюсь встретиться с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль высказался о возможной встрече с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

«Ювентус» – очень сильная команда. В матче с «Порту» они показали, что хотят выиграть Лигу чемпионов, и они, без сомнения, будут в четвертьфинале. Надеюсь встретиться с «Ювентусом» в финале», – сказал Видаль в интервью Premium Sport.

Напомним, накануне в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Видаль сделал дубль в ворота «Арсенала», а «Бавария» во второй раз разгромила «канониров» со счетом 5:1.

«Ювентус» в первом матче победил «Порту» в гостях (2:0). Ответная игра пройдет 14 марта на «Ювентус Стэдиум» в Турине.

Добавим, что Видаль играл в «Ювентусе» в 2011-2015 годах.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Бавария»