УЕФА: Поле в Ростове-на-Дону, может, не идеальное, но пригодно для игры
Игровое поле стадиона
«Олимп-2» в Ростове-на-Дону пригодно для игры, сообщили в пресс-службе УЕФА.
В четверг на «Олимп-2» запланирован первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед».
Перед предыгровой тренировкой главный тренер англичан Жозе Моуринью раскритиковал состояние газона.
«Официальная проверка прошла в среду. Игровое поле, может быть, находится не в идеальном состоянии, но оно пригодно для проведения матча. Игра состоится в соответствии с графиком», – приводит ТАСС слова пресс-службы УЕФА.
Матч «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» пройдет 9 марта. Начало – 21:00 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
09 марта 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
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