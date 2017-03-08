«Ювентус» следит за Эмре Джаном

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан привлек интерес «Ювентуса». В Турине внимательно следят за ситуацией с контрактом 23-летнего немца.

Эмре Джан рассчитывает подписать новое соглашение на значительно улучшенных условиях, однако «Ливерпуль» не торопится делать игроку предложение.

По данным The Daily Mirror, главный тренер «красных» Юрген Клопп считает, что Джан не в полной мере раскрывает свой потенциал, что отражается на позиции клуба в переговорах.

Не исключено, что «Ливерпуль» может рассмотреть вариант продажи полузащитника, чтобы в 2018 году он не покинул клуб в качестве свободного агента.

Помимо немецких клубов на Джана также претендует и «Ювентус», который в январе отправлял скаутов оценить игрока сборной Германии.

Добавим, что Джан выступает за «Ливерпуль» с 2014 года. В нынешнем сезоне на его счету три гола и две голевые передачи в 21 матче.

В Германии Джан играл в «Баварии» (2012-2013) и «Байере» (2013-2014).