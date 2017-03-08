Летом «Спартак» может расстаться с пятью футболистами

По совету главного тренера «Спартака» Массимо Карреры руководство красно-белых летом может расстаться с пятью футболистами. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Как сообщает агентство, в список игроков, с которыми могут расстаться, вошли защитники Маурисиу, Сердар Таски, Андрей Ещенко и полузащитники Лоренсо Мельгарехо и Ивелин Попов. Ожидается, что окончательное решение по игрокам будет принято на основе оценки результатов команды по окончании сезона.

Отмечается, что с продажи пятерых футболистов «Спартак» надеется выручить порядка 12 миллионов евро.