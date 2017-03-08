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Хет-трик Карпова принес «Динамо» победу над СКА в первом матче серии

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В первом матче серии 1/2 финала Западной конференции СКА дома уступил в овертайме московскому «Динамо» со счетом 2:3. 

За армейцев шайбы забросили Никита Гусев и Павел Дацюк, в составе бело-голубых хет-трик оформил Максим Карпов, чей гол на 78-й минуте стал победным. 

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После этой игры счет в серии 1-0 в пользу команды Сергея Орешкина. Следующая встреча пройдет 10 марта в Петербурге, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию. Начало игры в 19:30.

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Матч

СКА - Динамо - 2:3 О.Т. (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы:

Карпов (Терещенко, Миронов), 5:27 (0:1). Гусев (Дадонов, Шипачёв), 23:22 (1:1). Карпов (Никулин, Терещенко), 34:39 (1:2). Дацюк (Чудинов, Широков), 53:33 (2:2 - бол.). Карпов (Никулин, Хиетанен), 77:49 (2:3 - бол.).

Место и дата

08 марта 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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