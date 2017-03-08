Максим Карпов: Ничего не буду говорить о судействе в матче против СКА

Нападающий СКА Максим Карпов поделился впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала Западной конференции против СКА (3:2 ОТ).

- В этом плей-офф вы стали специалистом по победным шайбам в овертайме.

- Вся команда забивает эти голы.



- Все выполнили, что хотели?

- Всегда есть к чему стремиться. Что-то выполнили, а что-то нет.



- По каким видео готовились к матчу?

- Секрет.



- Согласны с вашим удалением на Илье Ковальчуке?

- Не буду ничего говорить об этом.

- А о четырех удалениях подряд в третьем периоде?

- Тоже не буду ничего говорить.



- В овертайме справедливость восторжествовала?

- Мы боролись, бились и забили этот гол. Мы - молодцы.



- В момент, когда судьи просматривали незасчитанную шайбу, эмоции не ушли?

- Как видите, не ушли.



- У вас сформировалось какое-то мнение по этой шайбе Рылова?

- Не буду ничего говорить. Ничего не видел.



- Вы три года назад сказали, что в каком-то смысле хотели бы быть похожим на Олега Знарка. Эти матчи в плей-офф против его команды - определенная проверка для вас?

- Возможно, - передает слова Карпова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в первом матче серии 1/2 финала Западной конференции СКА дома уступил в овертайме московскому «Динамо» со счетом 2:3. За армейцев шайбы забросили Никита Гусев и Павел Дацюк, в составе бело-голубых хет-трик оформил Максим Карпов.

После этой игры счет в серии 1-0 в пользу команды Сергея Орешкина. Следующая встреча пройдет 10 марта в Петербурге, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию. Начало игры в 19:30.