Максим Карпов: Ничего не буду говорить о судействе в матче против СКА
Нападающий СКА Максим Карпов поделился
впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала Западной конференции против СКА
(3:2 ОТ).
- В этом плей-офф вы стали специалистом по победным шайбам в овертайме.
- Вся команда забивает эти голы.
- Все выполнили, что хотели?
- Всегда есть к чему стремиться. Что-то выполнили, а что-то нет.
- По каким видео готовились к матчу?
- Секрет.
- Согласны с вашим удалением на Илье Ковальчуке?
- Не буду ничего говорить об этом.
- А о четырех удалениях подряд в третьем периоде?
- Тоже не буду ничего говорить.
- В овертайме справедливость восторжествовала?
- Мы боролись, бились и забили этот гол. Мы - молодцы.
- В момент, когда судьи просматривали незасчитанную шайбу, эмоции не ушли?
- Как видите, не ушли.
- У вас сформировалось какое-то мнение по этой шайбе Рылова?
- Не буду ничего говорить. Ничего не видел.
- Вы три года назад сказали, что в каком-то смысле хотели бы быть похожим на Олега Знарка. Эти матчи в плей-офф против его команды - определенная проверка для вас?
- Возможно, - передает слова Карпова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в первом матче серии 1/2 финала Западной конференции СКА дома уступил в овертайме московскому «Динамо» со счетом 2:3. За армейцев шайбы забросили Никита Гусев и Павел Дацюк, в составе бело-голубых хет-трик оформил Максим Карпов.
После этой игры счет в серии 1-0 в пользу команды Сергея Орешкина. Следующая встреча пройдет 10 марта в Петербурге, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию. Начало игры в 19:30.
Матч
СКА - Динамо - 2:3 О.Т. (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
Голы:
Карпов (Терещенко, Миронов), 5:27 (0:1). Гусев (Дадонов, Шипачёв), 23:22 (1:1). Карпов (Никулин, Терещенко), 34:39 (1:2). Дацюк (Чудинов, Широков), 53:33 (2:2 - бол.). Карпов (Никулин, Хиетанен), 77:49 (2:3 - бол.).
Место и дата
08 марта 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция