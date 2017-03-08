«Динамо» сыграло вничью со «Спартаком-Нальчиком»
«Динамо» и «Спартак-Нальчик»
сыграли вничью (1:1) в матче 25-го тура ФНЛ на «Арене Химки».
На 71-й минуте гости вышли вперед после гола вышедшего на замену полузащитника Дениса Войнова. Бело-голубые отыгрались спустя минуту благодаря точному удару полузащитника Александра Сапеты.
«Динамо» продлило свою беспроигрышную серию, которая теперь составляет восемь матчей.
Несмотря на ничью, отрыв лидеров ФНЛ от ближайшего преследователя «Тосно» остался прежним – пять очков. «Спартак-Нальчик» набрал 28-е очко и занимает 15-е место.
В 26-м туре 12 марта «Динамо» сыграет с «Лучом-Энергией». Хотя матч для москвичей формально гостевой, игра пройдет на «Арене Химки». «Спартак-Нальчик» в этот же день примет «Балтику».
ФНЛ
25-й тур
Матч
Динамо - Спартак-Нальчик - 1:1 (0:0)
Голы
Войнов 70 (0:1). Сапета 72 (1:1).
Состав
Динамо: Шунин, Хольмен, Козлов, Морозов, Рыков, Катрич, Зотов, Ташаев (Маркелов, 75), Сапета, Панченко, Бечирай (Луценко, 64)
Спартак-Нальчик: Антипов, Дашаев, Мурачёв, Кузнецов, Дроздов, Богатырев (Гурфов, 74), Крамаренко (Каркаев, 90), Мухаммад, Макоев (Семёнов, 85), Чхапелия (Войнов, 59), Ахъядов
Предупреждения:
Сапета, 53; Рыков, 55; Маркелов, 83 - Макоев, 42
Судья:
Антон Анопа (Россия)
Место и дата
08 марта 17:00, Арена Химки, Текстовая трансляция
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча