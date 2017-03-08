Владимир Путин: Все объекты Сочи используются, ничего не простаивает

Президент России Владимир Путин рассказал о загруженности олимпийских объектов Сочи.

«Мы добились того, чего хотели и чего не у всех получается после проведения крупных мероприятий подобного рода. Все используется, ничего не простаивает. Используется круглый год: и зимой, и летом. И даже в летний период горный кластер практически полностью заполнен», – приводит «Р-Спорт» слова Путина, сказанные в ходе общения с сотрудницами нового перинатального центра в Брянске.

Напомним, Зимние Олимпийские игры прошли в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года.

Добавим, что соревнования Олимпиады прошли на 12 спортивных объектах.