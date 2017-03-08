Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Нефтехимик1 : 0Зенит-2
Хоккей  СКА2 : 3 ОТДинамо Москва
Футбол  Барселона- : -ПСЖ
Футбол  Динамо1 : 1Спартак-Нальчик
Хоккей  ЦСКА4 : 2Локомотив
Футбол  Боруссия- : -Бенфика
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Путин: Все объекты Сочи используются, ничего не простаивает

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент России Владимир Путин рассказал о загруженности олимпийских объектов Сочи.

«Мы добились того, чего хотели и чего не у всех получается после проведения крупных мероприятий подобного рода. Все используется, ничего не простаивает. Используется круглый год: и зимой, и летом. И даже в летний период горный кластер практически полностью заполнен», – приводит «Р-Спорт» слова Путина, сказанные в ходе общения с сотрудницами нового перинатального центра в Брянске.

Напомним, Зимние Олимпийские игры прошли в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года.

Добавим, что соревнования Олимпиады прошли на 12 спортивных объектах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Национальным музыкальным инструментом болельщика на ЧМ-2018 станут «ложки победы»Художник и мастер по изготовлению русских музыкальных инструментов из Электростали Рустаму Нугманову получил грант президента России «на осуществление проекта по созданию национального музыкального инструмента болельщика России». Идеей Нугманова стали «ложки победы».«Мы заметим отсутствие российских спортсменов!» Европа пишет о России«Мы заметим отсутствие российских спортсменов!» Европа пишет о России«Советский спорт» поинтересовался, что писали в иностранной прессе о российском спорте за прошлую неделю.Глава WADA: Заявление Владимира Путина - важнейший шаг России в правильном направленииГлава WADA Крэйг Риди прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, который признал наличие в стране проблемы употребления допинга отдельными спортсменами.Войны не будет: Россия и WADA подписали мирное соглашениеВойны не будет: Россия и WADA подписали мирное соглашениеИменно такой вывод следует из сегодняшнего выступления Президента России и более ранних заявлений представителей МОК и WADA.«Царапины на допинг-пробах? Какие претензии к российским спортсменам?»«Царапины на допинг-пробах? Какие претензии к российским спортсменам?»Экс-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев – о заявлениях Президента России, сделанных в Красноярске.Глава USADA: Участие российских спортсменов испортило две последние ОлимпиадыГлава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что Олимпийские игры в Сочи и Рио-де-Жанейро были испорчены участием российских спортсменов.Владимир Путин: Надо признать, что у нас есть достоверные случаи применения допинга. Это абсолютно неприемлемоВладимир Путин: Надо признать, что у нас есть достоверные случаи применения допинга. Это абсолютно неприемлемоПрезидент России Владимир Путин на совещании в Красноярске о ходе подготовки проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года высказался о проблеме допинга в России.Куда пропали чемпионы? Победители Сочи-2014 после Олимпиады перестали выигрыватьКуда пропали чемпионы? Победители Сочи-2014 после Олимпиады перестали выигрыватьТриумф России на Военных играх в Сочи заставил вспомнить Олимпиаду.Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной хоккеиста ПетроваПрезидент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким хоккеиста Владимира Петрова, скончавшегося в ночь на вторник на 70-м году жизни.Елена Вяльбе: Я гарантирую, что российская сборная на чемпионате мира была чистой, как и на Олимпиаде в СочиПрезидент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что россияне, принимавшие участие в чемпионате мира в Лахти и Олимпиаде-2014, не принимали допинг.Путин поблагодарил российских спортсменов за успешное выступление на УниверсиадеПрезидент РФ Владимир Путин объявил благодарность российским спортсменам за успешное выступление на Всемирной зимней Универсиаде в Алма-Ате. Распоряжение опубликовано сегодня на официальном портале правовой информации.Золотом единым? Почему в Пхенчхане-2018 нас может ждать провалЗолотом единым? Почему в Пхенчхане-2018 нас может ждать провалЗа год до старта Олимпийских игр-2018 «Советский спорт» проанализировал ситуацию в сборных России по зимним видам.CAS оставил в силе отстранение шестерых российских лыжниковКак сообщает официальный сайт CAS, в организации решили оставить в силе отстранение от международных соревнований российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина и Евгении Шаповаловой из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.Перепроверка допинг-проб с ОИ-2014 в Сочи завершится в 2022 годуПерепроверка допинг-проб с ОИ-2014 в Сочи завершится в 2022 годуПредставитель Международного олимпийского комитета (МОК), имя которого не называется, сообщил, что перепроверка допинг-проб с Олимпийских игр в Сочи завершится в 2022 году.Евгений Плющенко: Если бы в Сочи катал программу в личных соревнованиях, остался бы парализованнымДвукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, какие эмоции остались у фигуриста после Олимпийских игр в Сочи.Сочи без белых слоновСочи без белых слоновЖизнь после Сочи: во что превратились олимпийские ареныЖизнь после Сочи: во что превратились олимпийские ареныИспользование объектов олимпийской инфраструктуры Игр-2014 — один из самых ярких примеров того, чем должно становиться олимпийское наследиеПравительство России поддержало предложение провести Олимпиаду-2028 в ПетербургеВице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал, что правительство поддерживает предложение о проведении летних Олимпийских игр 2028 года в Петербурге.Елена Ильиных: После Олимпиады в Сочи казалось, что мы можем всеОлимпийская чемпионка Елена Ильиных, выступающая в танцах на льду с Русланом Жиганшиным, рассказала о своих ощущениях после Олимпиады в Сочи.«Советский спорт» посвятит несколько материалов вторничного номера теме олимпийского наследия Сочи«Советский спорт» посвятит несколько материалов вторничного номера теме олимпийского наследия Сочи.
Главные новости
Олимпиада
Владимир Путин: Все объекты Сочи используются, ничего не простаивает
Хоккей
ЦСКА переиграл «Локомотив» в первом матче 1/4 Кубка Гагарина
Футбол
«Динамо» сыграло вничью со «Спартаком-Нальчиком»
Футбол
УЕФА: Поле в Ростове-на-Дону, может, не идеальное, но пригодно для игры
Футбол
Кафу: Мне кажется, на Кубке Конфедераций нас ждет финал Германия – Россия
Футбол
Андрей Тихонов: Мы бились головой о стену, но не смогли ее пробить
Футбол
Анатолий Бышовец: РФС справился с задачей подготовки к Кубку конфедераций
Футбол
Никита Симонян: Играть надо на любом поле, а Моуринью есть Моуринью…
Футбол
Игорь Гамула: Поле ростовского стадиона не идеально - это однозначно, но играть на нем можно
Футбол
Виталий Мутко: Матч России и Чили пройдет на «ВЭБ-Арене» или в Черкизове
все новости
Владимир Путин
Владимир Путинвсе новости
ОИ-2014
ОИ-2014