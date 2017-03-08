Юрий Калитвинцев: Со стороны «Динамо» было маловато агрессии на ворота соперника

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев подвел итог матча 25-го тура ФНЛ против «Спартака-Нальчик» (1:1).



- Сегодня нам не удалось порадовать женщин в их праздник. С нашей стороны было маловато агрессии на ворота соперника. Да, у нас было преимущество, но нам его отдал соперник. До штрафной нам еще позволялось что-то делать, а в штрафной нам не удавалось что-либо создать. Хорошо, что быстро отквитали пропущенный мяч, но на большее нас не хватило. Не функционально, а именно по агрессии, - передает слова Калитвинцева ТАСС.

В 26-м туре 12 марта «Динамо» сыграет с «Лучом-Энергией». Хотя матч для москвичей формально гостевой, игра пройдет на «Арене Химки». «Спартак-Нальчик» в этот же день примет «Балтику».