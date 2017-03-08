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Луис Суарес: Если и есть команда, способная забить четыре гола, то это «Барселона»

Источник:  MarcaКомментарии

Форвард «Барселоны» Луис Суарес рассказал об ожиданиях перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен», в котором каталонцам предстоит отыграть четыре гола.

«Мы прекрасно понимаем, насколько трудная задача стоит перед нами, но в футболе нет ничего невозможного. Если и есть команда, способная забить четыре гола, то это «Барселона». Все будет зависеть от времени, терпения и нашего стиля игры. В то же время мы понимаем, что играем с командой топ-уровня», – приводит Marca слова Суареса.

Напомним, первый матч, который состоялся 14 февраля на «Парк де Пренс», завершился победой «ПСЖ» (4:0).

Матч «Барселона» – «ПСЖ» пройдет 8 марта на «Камп Ноу».

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Барселона - ПСЖ

Место и дата

08 марта 22:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция

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