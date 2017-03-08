Луис Суарес: Если и есть команда, способная забить четыре гола, то это «Барселона»
Форвард «Барселоны»
Луис Суарес рассказал об ожиданиях перед ответным матчем 1/8 финала Лиги
чемпионов с «Пари Сен-Жермен», в котором каталонцам предстоит отыграть четыре
гола.
«Мы прекрасно понимаем, насколько трудная задача стоит перед нами, но в футболе нет ничего невозможного. Если и есть команда, способная забить четыре гола, то это «Барселона». Все будет зависеть от времени, терпения и нашего стиля игры. В то же время мы понимаем, что играем с командой топ-уровня», – приводит Marca слова Суареса.
Напомним, первый матч, который состоялся 14 февраля на «Парк де Пренс», завершился победой «ПСЖ» (4:0).
Матч «Барселона» – «ПСЖ» пройдет 8 марта на «Камп Ноу».
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
08 марта 22:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция