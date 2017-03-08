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Александр Сапета: Про выход в «Динамо» в РФПЛ не хочу даже думать

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Александр Сапета заявил после матча со «Спартаком-Нальчиком» (1:1), что сейчас не хочет думать про возможное возвращение клуба в РФПЛ.

- У нас было 20 минут, чтобы забить победный гол, но не смогли. Раз агрессии не хватило сегодня, в следующем матче обязательно хватит. В моменте с моим голом вся команда не выключилась из борьбы, особенно Рыков и Луценко, - сказал Александр Сапета.

- Можно сказать, что в ближайших турах «Динамо» решит задачу выхода в РФПЛ?

- Даже не хочу об этом думать. Мы выходим на каждый матч, чтобы взять три очка.

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