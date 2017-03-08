Тайрон Мингз дисквалифицирован на пять матчей за грубую игру в отношении Ибрагимовича

Защитник «Борнмута» Тайрон Мингз дисквалифицирован на пять матчей. Об этом сообщает Футбольная ассоциация Англии (FA).

Напомним, что концовке первого тайма матча 27-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:1), прошедшего 4 марта, Мингз наступил Ибрагимовичу на голову, на что швед позже ответил ударом локтем.

Ранее за эпизод в матче против «Борнмута» был дисквалифицирован на три матча нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович.