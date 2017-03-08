Юрий Калитвинцев: Дьяков тренируется со второй командой. Посмотрим, что будет дальше
Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал ситуацию с защитником Виталием Дьяковым.
- На сегодняшний день Дьяков тренируется со второй командой, но под постоянным контролем. Как будет дальше - посмотрим, - сказал Юрий Калитвинцев, слова которого передает корреспондент «Советского спорта».
Напомним, первую часть сезона Дьков провел в аренде в «Томи».
- На сегодняшний день Дьяков тренируется со второй командой, но под постоянным контролем. Как будет дальше - посмотрим, - сказал Юрий Калитвинцев, слова которого передает корреспондент «Советского спорта».
Напомним, первую часть сезона Дьков провел в аренде в «Томи».
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