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Юрий Калитвинцев: Дьяков тренируется со второй командой. Посмотрим, что будет дальше

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал ситуацию с защитником Виталием Дьяковым.

- На сегодняшний день Дьяков тренируется со второй командой, но под постоянным контролем. Как будет дальше - посмотрим, - сказал Юрий Калитвинцев, слова которого передает корреспондент «Советского спорта».

Напомним, первую часть сезона Дьков провел в аренде в «Томи». 
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