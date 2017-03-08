Дмитрий Квартальнов: Это был чистый удар в голову

После победы над «Локомотивом» главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов дал оценку силовому приему Рушана Рафикова на Греге Скотте.

- Два периода играли не так, как хотели. Но третий период – нам в зачет.

- Что с Муршаком, подравшимся с Красковским?

- Чистая драка. Парень из Ярославля просто здорово ему попал.

- А Скотт? Насколько серьезная у него травма?

- Со Скоттом все очень серьезно. Мы его потеряли. Это был чистый удар в голову. Два игрока борются, третий подъезжает, бьет в голову. Очень интересно, мне очень интересно. Крадут пять минут! Парадокс. Просто парадокс.