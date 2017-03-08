Дмитрий Квартальнов: Это был чистый удар в голову
После победы над «Локомотивом» главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов дал оценку силовому приему Рушана Рафикова на Греге Скотте.
- Два периода играли не так, как хотели. Но третий период – нам в зачет.
- Что с Муршаком, подравшимся с Красковским?
- Чистая драка. Парень из Ярославля просто здорово ему попал.
- А Скотт? Насколько серьезная у него травма?
- Со Скоттом все очень серьезно. Мы его потеряли. Это был чистый удар в голову. Два игрока борются, третий подъезжает, бьет в голову. Очень интересно, мне очень интересно. Крадут пять минут! Парадокс. Просто парадокс.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически