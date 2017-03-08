Де Хеа сказал друзьям, что хочет играть в «Реале»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа объявил друзьям, что хочет покинуть клуб и перейти в «Реал», сообщают испанские издания.

Испанский журналист Эдуардо Инда из Ok Diario заявил, что бывший голкипер «Атлетико» ищет возможности уйти из «Манчестер Юнайтед».

«Реал» по-прежнему держит в уме одного голкипера, которым является Де Хеа, но Моуринью решительно настроен не позволить ему уйти. Хотя Де Хеа в частных разговорах говорит, что хочет играть за «Реал», – приводит Football Espana слова Инды.

Напомним, 31 августа 2015 года переход Де Хеа в «Реал» сорвался из-за того, что клубы не успели оформить трансферные документы. После этого испанский голкипер продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2019 года.