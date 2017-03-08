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Сергей Гимаев: Скотт пропустил тяжелейший удар плечом в подбородок

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Известный хоккейный эксперт Сергей Гимаев прокомментировал травму форварда ЦСКА Грега Скотта в поединке с «Локомотивом».

- Злого умысла со стороны Гаврикова там не было, - считает Сергей Гимаев. – Но все равно удар получился просто страшный! Прямо плечом и точно в подбородок. Скотт совсем немного нагнул голову, а у него и Гаврикова еще и разница в росте приличная… Думаю, что СДК рассмотрит это случай и ярославский игрок может получить наказание пост-фактум.

Напомним, что первый матч четвертьфинала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Локомотивом» закончился победой армейцев 4:2. При этом форвард москвичей Грег Скотт получил травму в первом периоде встерчи и на лед уже не вернулся.

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