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Боттас был лучшим в утренней сессии второго дня тестов в Барселоне

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Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучшее время во время утренней сессии второго дня тестов в Барселоне.

Новичок немецкой команды проехал один из своих 67 кругов на шинах Supersoft за 1 минуту 19,310 секунды, что почти на 0,4 секунды быстрее его лучшего результата на прошлой неделе.

Второе время показал бывший партнер Боттаса по «Уильямсу» Фелипе Масса (1.19,420). Третьим стал финн Кими Райкконен на «Феррари» (1.20,406).

В боксах «Феррари» проверяли работу гидравлической системы, из-за чего Райкконен потерял время, однако лучший круг финна на шинах Soft позволил ему занять третье место.

Барселона (Испания)

Тесты

1. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») – 1.19,310 (67 кругов)

2. Фелипе Масса (Бразилия, «Уильямс») – +0,110 (63)

3. Кими Райкконен (Финляндия, «Феррари») – +1,096 (35)

4. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – +1,122 (34)

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