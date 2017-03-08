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Кафу дарил цветы в Петербурге в честь 8 марта

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Чемпион мира-2002 Кафу поздравил петербурженок с Международным женским днем.

На Дворцовой площади экс-защитник «Милана» и сборной Бразилии дарил прохожим тюльпаны.  

Напомним, Кафу прибыл в Петербург для участия в праздновании начала отсчета последних ста дней до старта Кубка Конфедераций FIFA 2017, которое пройдет 9 марта. 

Турнир с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Петербурге, Москве, Сочи и Казани. Сборная России сыграет в одной группе с командами Новой Зеландии, Мексики и Португалии.  

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