Кафу дарил цветы в Петербурге в честь 8 марта
Чемпион мира-2002 Кафу поздравил петербурженок с
Международным женским днем.
На Дворцовой площади экс-защитник «Милана» и сборной Бразилии дарил прохожим тюльпаны.
Напомним, Кафу прибыл в Петербург для участия в праздновании начала отсчета последних ста дней до старта Кубка Конфедераций FIFA 2017, которое пройдет 9 марта.
Турнир с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Петербурге, Москве, Сочи и Казани. Сборная России сыграет в одной группе с командами Новой Зеландии, Мексики и Португалии.
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