Артем Зуб: СКА в овертайме физически не подсел

Защитник СКА Артем Зуб поделился впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала Западной конференции против «Динамо» (2:3 ОТ).

- Что-то было новое в исполнении «Динамо»?

- Нет, ничего супернового не было. Мы разбирали их игру.

- Физически не подсели в овертайме?

- Да нет, было нормально.

- В предыдущей серии забивали по 5-6 голов. Сейчас с трудом забросили две. Это связано с уровнем соперника?

- Команды разные, не всегда получается забивать много голов. Думаю, будем стараться и искать свою игру, - передает слова Зуба корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, в первом матче серии 1/2 финала Западной конференции СКА дома уступил в овертайме московскому «Динамо» со счетом 2:3. За армейцев шайбы забросили Никита Гусев и Павел Дацюк, в составе бело-голубых хет-трик оформил Максим Карпов.

После этой игры счет в серии 1-0 в пользу команды Сергея Орешкина. Следующая встреча пройдет 10 марта в Петербурге, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию. Начало игры в 19:30.