Егор Яковлев: Момент с незасчитанной шайбой? Я упал возле ворот, особо ничего не видел

Защитник СКА Егор Яковлев поделился впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала Западной конференции против «Динамо» (2:3 ОТ).

- Никто не говорил, что будет просто. Может быть, сказался долгий перерыв. Нужно удачливее играть 5 на 4. «Динамо» не принесло сюрпризы, мы разбирали их игру.

- Видели момент с незасчитанной шайбой?

- Я упал возле ворот, особо ничего не видел. Засунул шайбу под вратаря, а дальше не видел.



- Не считаете, что нужно попроще играть?

- Да, думаю, что надо немного перестроиться.



- Что скажете об ошибке Зуба, которая привела к удалению в овертайме?

- Бывают такие моменты. Я его не видел, разберем на тренировке, - передает слова Яковлева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, в первом матче серии 1/2 финала Западной конференции СКА дома уступил в овертайме московскому «Динамо» со счетом 2:3. За армейцев шайбы забросили Никита Гусев и Павел Дацюк, в составе бело-голубых хет-трик оформил Максим Карпов.

После этой игры счет в серии 1-0 в пользу команды Сергея Орешкина. Следующая встреча пройдет 10 марта в Петербурге, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию. Начало игры в 19:30.