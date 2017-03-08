Александр Медведев: Гол «Динамо» не засчитали правильно. Игрок был в площади ворот и ворота были сдвинуты

Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала Западной конференции против «Динамо» (2:3 ОТ).

- По первым двум периодам казалось, что у «Динамо» не должно быть шансов. Хотя они и выходили вперед. По движению СКА был лучше. Но потом пружина стала распрямляться, в овертайме уже «Динамо» выглядело лучше - и это привело сначала к правильно незасчитанному голу, где ворота были сдвинуты, а потом и к их победному. В эпизоде с отмененным голом два факта: игрок в площади ворот и сдвинутые ворота.

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- На сколько матчей в серии рассчитываете?

- Маркетологи хотели бы семь, а тренеры - четыре. Будет где-то посередине.

- Алексея Миллера вы пригласили на хоккей?

- Мы всегда его приглашаем, вот он пришел, болел. Он не первый раз, ему нравится.

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- «Динамо» бросало чуть ли не в два раза меньше, но победило. Значит ли это, что они разгадывают тактику Олега Знарка, СКА?

- Об этом пока рано говорить, после серии обсудим, кто кого разгадал, кто кого заколдовал, - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в первом матче серии 1/2 финала Западной конференции СКА дома уступил в овертайме московскому «Динамо» со счетом 2:3. За армейцев шайбы забросили Никита Гусев и Павел Дацюк, в составе бело-голубых хет-трик оформил Максим Карпов.

После этой игры счет в серии 1-0 в пользу команды Сергея Орешкина. Следующая встреча пройдет 10 марта в Петербурге, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию. Начало игры в 19:30.