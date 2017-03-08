Устюгов стал третьим в спринте в Драммене
Двукратный чемпион
мира Сергей Устюгов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в
Драммене.
В финале 24-летний российский лыжник проиграл двум норвежцам – Эйрику Брансдалу и Йоханнесу Клэбо. Четвертое место занял еще один представитель Норвегии – Петтер Нортуг.
Отметим, что в десятку также попал Александр Большунов, занявший девятое место.
Добавим, что на чемпионате мира, который прошел с 22 февраля по 5 марта в Лахти, Устюгов стал серебряным призером в спринте.
Драммен (Норвегия)
Кубок мира
Мужчины
Спринт
1. Эйрик Брансдал
(Норвегия) – 2.39,25
2. Йоханнес Клэбо
(Норвегия) – +2,55
3. Сергей Устюгов
(Россия) – +3,28
4. Петтер Нортуг
(Норвегия) – +4,50…
9. Александр
Большунов (Россия)…
17. Александр
Панжинский (Россия)…
19. Алексей Виценко
(Россия)…
30. Глеб Ретивых
(Россия)…
34. Антон Гафаров
(Россия)…
46. Никита Крюков
(Россия)
В субботу в Осло пройдет 50-километровая гонка с массовым стартом.