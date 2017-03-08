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Устюгов стал третьим в спринте в Драммене

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Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в Драммене.

В финале 24-летний российский лыжник проиграл двум норвежцам – Эйрику Брансдалу и Йоханнесу Клэбо. Четвертое место занял еще один представитель Норвегии – Петтер Нортуг.

Отметим, что в десятку также попал Александр Большунов, занявший девятое место.

Добавим, что на чемпионате мира, который прошел с 22 февраля по 5 марта в Лахти, Устюгов стал серебряным призером в спринте.

Драммен (Норвегия)

Кубок мира

Мужчины

Спринт

1. Эйрик Брансдал (Норвегия) – 2.39,25

2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – +2,55

3. Сергей Устюгов (Россия) – +3,28

4. Петтер Нортуг (Норвегия) – +4,50…

9. Александр Большунов (Россия)…

17. Александр Панжинский (Россия)…

19. Алексей Виценко (Россия)…

30. Глеб Ретивых (Россия)…

34. Антон Гафаров (Россия)…

46. Никита Крюков (Россия)

В субботу в Осло пройдет 50-километровая гонка с массовым стартом.

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