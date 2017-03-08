Мельникова и Капитонова вошли в предварительный состав сборной России на чемпионат Европы
Старший тренер сборной
России по гимнастике Валентина Родионенко назвала предварительный состав
женской команды на чемпионат Европы.
«Ясность есть, но мы не можем говорить на 100%, что будет такой состав. Предварительно – это Капитонова, дальше идет Мельникова, Седа (Тутхалян) тоже есть в этой обойме, но есть определенные вопросы, (Анастасия) Ильянкова, скорее всего. У нее один снаряд – брусья, но брусья медальные. Естественно, и (Дарья) Спиридонова со счетов не сбрасывается», – приводит «Р-Спорт» слова Родионенко.
Ожидается, что окончательный состав сборной России станет известен к 1 апреля.
Добавим, что чемпионат Европы пройдет с 19 по 23 апреля в Клуж-Напока.
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