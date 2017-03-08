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Мельникова и Капитонова вошли в предварительный состав сборной России на чемпионат Европы

Источник:  Р-СпортКомментарии

Старший тренер сборной России по гимнастике Валентина Родионенко назвала предварительный состав женской команды на чемпионат Европы.

«Ясность есть, но мы не можем говорить на 100%, что будет такой состав. Предварительно – это Капитонова, дальше идет Мельникова, Седа (Тутхалян) тоже есть в этой обойме, но есть определенные вопросы, (Анастасия) Ильянкова, скорее всего. У нее один снаряд – брусья, но брусья медальные. Естественно, и (Дарья) Спиридонова со счетов не сбрасывается», – приводит «Р-Спорт» слова Родионенко.

Ожидается, что окончательный состав сборной России станет известен к 1 апреля.

Добавим, что чемпионат Европы пройдет с 19 по 23 апреля в Клуж-Напока.

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