Димитрис Итудис: «Галатасарай» набрал ход и обладает атакующим талантом
Главный тренер ЦСКА
Димитрис Итудис высказался о «Галатасарае», с которым команда проведет
очередной матч регулярного чемпионата Евролиги.
«Ситуация «Галатасарая» – еще одно доказательство того, какой тяжелый сезон мы проводим, – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА. – Соперники добились победы в двух предыдущих матчах, обыграв дома мадридский «Реал» и «Трабзонспор» в выездной встрече турецкой лиги.
Они набрали ход и обладают атакующим талантом. К этому матчу надо подойти очень серьезно, с должными концентрацией и мотивацией. Надеюсь, болельщики придут и поддержат нас».
Матч ЦСКА – «Галатасарай» пройдет 9 марта во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Начало – 20:00 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Добавим, что ЦСКА занимает второе место после 24 туров, «Галатасарай» идет на 13-м месте.
Матч
Место и дата
09 марта 20:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция