Димитрис Итудис: «Галатасарай» набрал ход и обладает атакующим талантом

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался о «Галатасарае», с которым команда проведет очередной матч регулярного чемпионата Евролиги.

«Ситуация «Галатасарая» – еще одно доказательство того, какой тяжелый сезон мы проводим, – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА. – Соперники добились победы в двух предыдущих матчах, обыграв дома мадридский «Реал» и «Трабзонспор» в выездной встрече турецкой лиги.

Они набрали ход и обладают атакующим талантом. К этому матчу надо подойти очень серьезно, с должными концентрацией и мотивацией. Надеюсь, болельщики придут и поддержат нас».

Матч ЦСКА – «Галатасарай» пройдет 9 марта во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Начало – 20:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Добавим, что ЦСКА занимает второе место после 24 туров, «Галатасарай» идет на 13-м месте.