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Лучано Спаллетти: Если мы оставим пространство для Ляказетта, он знает, как этим воспользоваться

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти рассказал, чего ждет от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Лионом».

«Предстоит сложная игра, – приводит Football Italia слова Спаллетти. – Уровень французской лиги поднялся. Нельзя сравнивать с прошлым, когда был один только «Лион». Теперь есть «Монако», «Пари Сен-Жермен», «Ницца» – конкуренция выросла. Раньше была возможность удивить соперника, но сейчас они уже привыкли проводить большие матчи.

Совершенно ясно, что у «Лиона» есть неоспоримое качество. Из-за скорости соперника нам будет очень важно не раскрываться слишком сильно. Если мы оставим большое пространство для Ляказетта, он знает, как этим воспользоваться. И нам придется его догонять».

Напомним, матч «Лион» – «Рома» пройдет 9 марта на «Стад де Лион». Начало – 23:05 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча 

Матч

Лион - Рома

Место и дата

09 марта 23:05, Жерлан, Текстовая трансляция

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