Лучано Спаллетти: Если мы оставим пространство для Ляказетта, он знает, как этим воспользоваться

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти рассказал, чего ждет от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Лионом».

«Предстоит сложная игра, – приводит Football Italia слова Спаллетти. – Уровень французской лиги поднялся. Нельзя сравнивать с прошлым, когда был один только «Лион». Теперь есть «Монако», «Пари Сен-Жермен», «Ницца» – конкуренция выросла. Раньше была возможность удивить соперника, но сейчас они уже привыкли проводить большие матчи.

Совершенно ясно, что у «Лиона» есть неоспоримое качество. Из-за скорости соперника нам будет очень важно не раскрываться слишком сильно. Если мы оставим большое пространство для Ляказетта, он знает, как этим воспользоваться. И нам придется его догонять».

Напомним, матч «Лион» – «Рома» пройдет 9 марта на «Стад де Лион». Начало – 23:05 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча