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Брюно Женезьо: «Лион» надеется повторить то, что сделала «Севилья» в прошлом году

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Главный тренер «Лиона» Брюно Женезьо перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы с «Ромой» заявил, что его команда рассчитывает на победу в турнире.

«Нам еще далеко до победы. Мы надеемся повторить то, что сделала «Севилья» в прошлом году, но сначала нужно справиться с «Ромой».

Победить в Лиге Европы очень трудно, нам выпал непростой жребий. Но мы полны желанием провести два очень хороших матча. Мы уважаем соперника, но хотим создать для него трудности.

Можно ли эту игру назвать матчем года? На данном этапе – да. Мы выложимся без остатка, чтобы превзойти «Рому».

Хотели ли мы избежать встречи с «Ромой» или «Манчестер Юнайтед»? Сложно ответить. Это две сильные команды. Мы хотим пройти дальше, а для этого нужно победить их», – приводит Football Italia слова Женезьо.

Напомним, матч «Лион» – «Рома» пройдет 9 марта на «Стад де Лион». Начало – 23:05 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Лион - Рома

Место и дата

09 марта 23:05, Жерлан, Текстовая трансляция

Добавим, что «Севилья» является действующим победителем Лиги Европы.

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