Елена Вяльбе: Устюгов – супермолодец, подтвердил свою мощь

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова в спринте на этапе Кубка мира в Драммене, где он занял третье место.

«Сережка – супермолодец, подтвердил свою мощь! Мы очень счастливы. Ему было реально сложно, потому что провел такой яркий чемпионат. Но Серега – боец.

Тем более, Драммен – там такая трасса, где для нас часто все драматично заканчивалось, кроме, наверное, Никиты Крюкова, который тоже там показывал себя», – приводит «Р-Спорт» слова Вяльбе.

Напомним, в финале спринта Устюгов уступил двум норвежцам – Эйрику Брансдалу и Йоханнесу Клэбо.