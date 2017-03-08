Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Нефтехимик1 : 0Зенит-2
Хоккей  СКА2 : 3 ОТДинамо Москва
Футбол  Барселона- : -ПСЖ
Футбол  Динамо1 : 1Спартак-Нальчик
Хоккей  ЦСКА4 : 2Локомотив
Футбол  Боруссия- : -Бенфика
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Елена Вяльбе: Устюгов – супермолодец, подтвердил свою мощь

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова в спринте на этапе Кубка мира в Драммене, где он занял третье место.

«Сережка – супермолодец, подтвердил свою мощь! Мы очень счастливы. Ему было реально сложно, потому что провел такой яркий чемпионат. Но Серега – боец.

Тем более, Драммен – там такая трасса, где для нас часто все драматично заканчивалось, кроме, наверное, Никиты Крюкова, который тоже там показывал себя», – приводит «Р-Спорт» слова Вяльбе.

Напомним, в финале спринта Устюгов уступил двум норвежцам – Эйрику Брансдалу и Йоханнесу Клэбо.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Устюгов стал третьим в спринте в ДрамменеДвукратный чемпион мира Сергей Устюгов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в Драммене.Сергей Устюгов: Не люблю, когда медали и Кубки находятся на видуРоссийский лыжник Сергей Устюгов рассказал, что не любит выставлять свои награды на показ.Елена Вяльбе: Кальсина и Гущина похоронили два места в сборной – на следующий год их в команде не будетПрезидент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе раскритиковала выступление женской сборной России на чемпионате мира в Лахти.Николай Зимятов: Доказали всему миру – в России чистые лыжникиНиколай Зимятов: Доказали всему миру – в России чистые лыжникиЧетырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов подвел итоги завершившегося в Лахти чемпионата мира.Как стать звездой века. Правила Сергея Устюгова. Колонка Юрия ЦыбаневаКак стать звездой века. Правила Сергея Устюгова. Колонка Юрия ЦыбаневаСергей Устюгов уезжает с чемпионата мира в Лахти, весело и задорно звеня наградами.Устюгов завоевал серебро в марафоне на чемпионате мира, уступив канадцу ХарвиУстюгов завоевал серебро в марафоне на чемпионате мира, уступив канадцу ХарвиРоссийский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебряную медаль в гонке на 50 километров в рамках чемпионата мира, который завершается в финском Лахти.Устюгов, Седов, Червоткин и Мельниченко выступят в лыжном марафоне на чемпионате мираЗавтра на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия) состоится лыжная гонка на 50 км у мужчин (масс-старт). Стал известен состав сборной России.Устюгов примет участие в лыжном марафоне на чемпионате мираРоссийский лыжник Сергей Устюгов примет участие в гонке на 50 километров на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Об этом сообщил сам спортсмен.Почему я презираю того, кто упрекнет Устюгова и Червоткина. Колонка ЦыбаневаПочему я презираю того, кто упрекнет Устюгова и Червоткина. Колонка ЦыбаневаКак лыжня Лахти стала ареной российского подвигаСборная России по лыжным гонкам завоевала серебро в эстафете на чемпионате мираНа чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия) состоялась мужская лыжная эстафета. Второе место в ней заняла сборная России.Устюгов не полетит в Квебек на финал Кубка мираЧемпион мира Сергей Устюгов не выступит на заключительном этапе Кубка мира в Канаде, сообщил президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной России Елена Вяльбе.Елена Вяльбе: Я гарантирую, что российская сборная на чемпионате мира была чистой, как и на Олимпиаде в СочиПрезидент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что россияне, принимавшие участие в чемпионате мира в Лахти и Олимпиаде-2014, не принимали допинг.Фортуна вернула должок. Как Устюгов и Крюков выиграли командный спринтФортуна вернула должок. Как Устюгов и Крюков выиграли командный спринтВ первые дни чемпионата мира по лыжным видам спорта сборная России завоевала 2 золотых и 2 серебряных медали.Маркус Крамер: Когда увидел, что Устюгов финиширует первым, я был очень удивленТренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал победу сборной России в командном спринте на чемпионате мира в Финляндии.Сергей Устюгов: Думал, что буду бороться за бронзу или сереброРоссийский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал победу сборной России в командном спринте на чемпионате мира в Финляндии.Последнее слово в допинг-канители осталось за лыжным богом! Колонка ЦыбаневаПоследнее слово в допинг-канители осталось за лыжным богом! Колонка ЦыбаневаПосле того что творится в Лахти, в следующий раз наши неприятели-крючкотворы тысячу раз подумают, стоит ли Россию притеснять.Виталий Мутко: Устюгов просто красавецВице- премьер Виталий Мутко прокомментировал успех российских лыжников Сергея Устюгова и Никиты Крюкова на чемпионате мира в финском Лахти.Устюгов и Крюков выиграли командный спринт на чемпионате мира по лыжным гонкамРоссияне Сергей Устюгов и Никита Крюков заняли первое место в командном спринте классическим стилем на проходящем в финском Лахти чемпионате мира по лыжным гонкам.Устюгов и Крюков вышли в финал командного спринта на чемпионате мираМужская сборная России, которую представляют Сергей Устюгов и Никита Крюков, заняла второе место во втором забеге полуфинала командного спринта классическим стилем на проходящем в финском Лахти чемпионате мира по лыжным гонкам.Иван Алыпов: Не верю, что кто-то из отстраненных российских лыжников вернется в пелотонБронзовый призер Олимпиады-2006 в Турине Иван Алыпов прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира по лыжным гонкам, который проходит в Лахти.
Главные новости
Лыжный спорт
Елена Вяльбе: Устюгов – супермолодец, подтвердил свою мощь
Лыжный спорт
Устюгов стал третьим в спринте в Драммене
Хоккей
Олег Знарок: Наверное, СКА помешал долгий перерыв
Хоккей
Хет-трик Карпова принес «Динамо» победу над СКА в первом матче серии
Футбол
Тайрон Мингз дисквалифицирован на пять матчей за грубую игру в отношении Ибрагимовича
Олимпиада
Владимир Путин: Все объекты Сочи используются, ничего не простаивает
Хоккей
ЦСКА переиграл «Локомотив» в первом матче 1/4 Кубка Гагарина
Футбол
«Динамо» сыграло вничью со «Спартаком-Нальчиком»
Футбол
УЕФА: Поле в Ростове-на-Дону, может, не идеальное, но пригодно для игры
Футбол
Кафу: Мне кажется, на Кубке Конфедераций нас ждет финал Германия – Россия
все новости
Елена Вяльбе
Елена Вяльбевсе новости
Сергей Устюгов
Сергей Устюговвсе новости
Кубок мира по лыжным гонкам
Кубок мира по лыжным гонкам