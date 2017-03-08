Елена Вяльбе: Устюгов – супермолодец, подтвердил свою мощь
Президент Федерации
лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление
двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова в спринте на этапе Кубка мира в
Драммене, где он занял третье место.
«Сережка – супермолодец, подтвердил свою мощь! Мы очень счастливы. Ему было реально сложно, потому что провел такой яркий чемпионат. Но Серега – боец.
Тем более, Драммен – там такая трасса, где для нас часто все драматично заканчивалось, кроме, наверное, Никиты Крюкова, который тоже там показывал себя», – приводит «Р-Спорт» слова Вяльбе.
Напомним, в финале спринта Устюгов уступил двум норвежцам – Эйрику Брансдалу и Йоханнесу Клэбо.
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